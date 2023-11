Oberhausen (ots) - Bereits zum zwölften Mal in Folge begleitete das

Internetportal BlackFriday.de das wichtigste Shopping-Event des Jahres und

informierte Schnäppchenjäger aus Deutschland, Österreich und der Schweiz über

die Black Friday Aktionen der Händler im Netz und in den Ladengeschäften.



In den vergangenen Wochen sammelte das Team von BlackFriday.de hunderte Dealsund Aktionen von Händlern und beliebten Marken aus Deutschland, Österreich undder Schweiz und veröffentlichte sie pünktlich zum Black Friday auf dem Portal.Bis zum Sonntag informierten sich bereits mehr als 1,5 Millionen Besucher ausdem deutschsprachigen Raum auf https://www.blackfriday.de und in derBlackFriday.de-App (https://www.blackfriday.de/die-neue-blackfridayde-app-jetzt-kostenlos-im-app-store-und-bei-google-play) über den Rabatttag und die Deals derHändler.Die beliebtesten Angebote zum Black Friday 2023 auf BlackFriday.de waren dieAktionen von OTTO (Tausende Deals zu stark reduzierten Preisen), AIDA (AIDABlack Friday mit Super-Deals für deinen Winterurlaub), HUGO BOSS (Bis zu 40%Rabatt auf ausgewählte Winter-Styles), Vodafone (z.B. iPhone 15: Einmalig 1 EURund 30 EUR monatlich) und Dyson (Bis zu 150EUR auf innovative DysonTechnologie).Ein Trend zeichnete sich in diesem Jahr früh im November ab. Immer mehr Händlerbeschränken sich bei ihren Aktionen nicht mehr nur auf den Black Friday, sondernveranstalten eine Black Week oder sogar einen ganzen Black November. Oft werdendie Rabatte von Tag zu Tag besser und steigern sich von 10%, über 20% bis hin zu30% und mehr Ersparnis am Black Friday selbst. Solche Versuche, die Kunden immerfrüher in ihre Geschäfte zu locken, scheinen jedoch einen gegenteiligen Effektauszulösen. Schnäppchenjäger halten sich in den Wochen vor dem Rabatttag mitihren Einkäufen vermehrt zurück und warten bewusst auf den Rabatt-Höhepunkt amBlack Friday. Bei einer Anfang November von BlackFriday.de durchgeführtenrepräsentativen Umfrage gaben 87 Prozent der Black Friday Käufer an, mitgrößeren Anschaffungen bis zum Black Friday zu warten, weil sie dann dengünstigsten Preis für die gewünschten Produkte erwarten.Bisher gipfelte das Interesse am Black Friday jedes Jahr in der Nacht vonDonnerstag auf Freitag. Vor allem Onlineshopper fieberten stets den Angebotenentgegen und schlugen noch in der Nacht zum Freitag zu, um keinen Rabatt zuverpassen. In diesem Jahr kam es jedoch anders. Der große Andrang in der Nachtblieb weitestgehend aus und verteilte sich stattdessen auf den gesamten Freitag.