DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft GSK auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK nach Studiendaten zu Blenrep gegen multiples Myelom auf "Buy" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Die Daten ließen eine Rückkehr des Medikaments auf den US-Markt erwarten, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es sei jedoch voraussichtlich im Nachteil gegen konkurrenzfähige neuartige Produkte von Wettbewerbern und mithin für den Ausblick des Pharmakonzerns nicht von Bedeutung./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2023 / 06:58 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,22 % und einem Kurs von 16,18EUR gehandelt.