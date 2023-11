Zendure stellt auf den Messen Solar Solutions und Enlit Europe intelligente, saubere Energielösungen vor

DÜSSELDORF, Deutschland und PARIS, 28. November 2023 /PRNewswire/ -- Zendure, eines der am schnellsten wachsenden Clean EnergyTech-Startups, wird seine neuesten Produkte auf der Solar Solutions in Düsseldorf sowie auf der Enlit in Paris vorstellen. Zendure bietet am 29. und 30. November auf der Messe Düsseldorf am Stand J1 und Stand 7.3 Einblicke in sein Portfolio. C120 in Paris vom 28. bis 30. November 2023. Besucher, die zum Stand kommen , erfahren mehr über den ZEN+Home Energy Hub von Zendure, der die Art und Weise revolutioniert, wie Haushalte den Energieverbrauch steuern. Vor Ort versprechen SolarFlow und SuperBase V zuverlässige, erschwingliche saubere Energielösungen.

Digitalisierung der Energiezukunft