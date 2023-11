Miele und Metall Zug planen Joint Venture zur Stärkung ihrer Bereiche Medizintechnik und Pharma (FOTO)

- Steelco (Miele) und Belimed (Metall Zug) bündeln Kräfte

- Portfolio umfasst Hygienelösungen für Krankenhäuser, biomedizinische Forschung

und Pharmaapplikationen sowie biotechnologische Anforderungen

- Höchste Ansprüche an Qualität, Innovation und Kundennähe



Zum Ausbau seiner Medizintechnik- und Pharmasparte in der Business Unit

Professional bringt Miele seine Tochter Steelco Group in ein Joint Venture mit

der Schweizer Industrieholding Metall Zug AG ein. Umgekehrt steuert Metall Zug

seine beiden Belimed-Gesellschaften Infection Control und Life Science bei.

Steelco wie Belimed stehen für Reinigungs-, Desinfektions- und

Sterilisationslösungen in Krankenhäusern, biomedizinischer Forschung und für

pharmazeutische sowie biotechnologische Anwendungen. Mit ihrem gemeinsamen

Produkt- und Dienstleistungsportfolio wollen beide Unternehmen zu einem der

kundenorientiertesten, innovativsten und zuverlässigsten Anbieter der Branche

zusammenwachsen. Die Vereinbarung des Joint Ventures, an dem Miele 67 Prozent

und Metall Zug 33 Prozent halten sollen, wurde am 27. November unterzeichnet.

Sie soll nach Erhalt erforderlicher regulatorischer Genehmigungen vollzogen

werden.