Ist der MSCI World Index ein Schwindel?

An der Kritik sind auch die Medien schuld. Die Süddeutsche Zeitung schrieb vor einiger Zeit sogar, der MSCI World sei ein „Schummel-Index“. Ein starker Vorwurf, aber wir wissen, dass Medien oft starke Thesen bringen, um Aufmerksamkeit zu erhalten. Der Hauptvorwurf: Der MSCI World Index besteht hauptsächlich aus US-Unternehmen und bildet daher „die Welt“ des Aktienmarkts bzw. der Wirtschaft nicht ab.

zu meinem Geldanlage-Brief, bei dem es um die langfristige Geldanlage geht, bekomme ich immer mal wieder Zuschriften – vorzugsweise von neuen Leserinnen und Lesern –, in denen ich kritisch nach ETFs gefragt werde. Insbesondere ETFs auf den MSCI World Index sind dabei immer wieder ein Thema. Dieser Index sei ein „Schwindel“, schrieb neulich jemand.

Diese Aussage stimmt. Daraus ergeben sich aber die folgenden Fragen: 1. Ist der MSCI World Index deswegen ein Schwindel oder wird damit gar (zugunsten der USA) geschummelt? 2. Ist es für Anleger ein Problem, wenn US-Unternehmen den MSCI World Index dominieren?

Schauen wir auf die Fakten: Keine Frage, Aktien aus den USA bzw. in US-Dollar dominieren mit 69 % den MSCI World Index (siehe Grafik). Diese Dominanz hat während des jüngsten Bullenmarkts seit 2009 deutlich zugenommen: 2008 lag der Anteil von US-Aktien „nur“ bei rund 50 %.

Quelle: iShares, eigene Berechnungen

Zudem ist „die Welt“ der Aktienmärkte in diesem Index gar nicht vollständig vertreten. Schwellenländer sind zum Beispiel gar nicht dabei, also auch nicht China. Südkorea fehlt ebenfalls, weil selbst dieses hochentwickelte Land bei MSCI noch als Schwellenland geführt wird. Der Grund: Ausländische Investoren unterliegen in Südkorea gewissen Beschränkungen und die nationale Währung Won ist nicht frei handelbar.

Alles regelgerecht!

Dies kann man kritisieren, aber Indexanbieter MSCI hält sich damit an seine Regeln. Von Schummeln oder Schwindel kann also nicht die Rede sein. Und auch die Dominanz von US-Aktien ist „regelgerecht“: Der MSCI World wird wie die meisten international bedeutenden Indizes nach Marktkapitalisierung gewichtet. Und die Marktkapitalisierung der US-Aktien ist nun einmal derart gestiegen.