IEA veröffentlicht neueste Ergebnisse der International Civic and Citizenship Education Study, ICCS 2022

Heute wurden in einer gemeinsam mit dem niederländischen Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft (the Ministry of Education, Culture and Science) organisierten Veranstaltung die Ergebnisse des dritten Zyklus der ICCS 2022 der IEA veröffentlicht.

Mit der Zielgruppe von Schülern der achten Klasse untersucht ICCS die sich verändernde Art und Weise, in der junge Menschen auf ihre Rolle als Bürger vorbereitet werden. In dieser Runde der Studie sollten Aspekte im Zusammenhang mit globaler Staatsbürgerschaft, nachhaltiger Entwicklung, Migration, Veränderungen traditioneller politischer Systeme und der Nutzung digitaler Technologien für zivilgesellschaftliches Engagement behandelt werden, während gleichzeitig die Veränderungen in Bezug auf zivilgesellschaftliches Wissen, Einstellungen und Engagement im Laufe der Zeit weiter beobachtet werden.

Die größte internationale und einzige Studie zur politischen und zivilgesellschaftlichen Bildung

Länder auf der ganzen Welt stehen vor anhaltenden und neuen Herausforderungen bei der Erziehung junger Menschen zu mündigen Bürgern. Im Laufe der Jahre ist die Förderung des zivilgesellschaftlichen Wissens junger Menschen und ihrer Dispositionen zur aktiven Beteiligung in vielen Ländern zu einem immer wichtigeren Thema in der Bildungspolitik geworden, da sie die Fähigkeit der Bürger, sich produktiv in die Gesellschaft einzubringen, grundlegend unterstützt.

ICCS ist die einzige internationale Studie, die sich mit der Sammlung und Analyse von Informationen über das Wissen und das Verständnis von Schülerinnen und Schülern zu Konzepten und Themen im Zusammenhang mit politischer und zivilgesellschaftlicher Bildung beschäftigt. Wichtig ist, dass ICCS auch die Einstellung junger Menschen zu und ihr Engagement für Aspekte der politischen und zivilgesellschaftlichen Bildung untersucht.

ICCS erhebt auch umfangreiche kontextbezogene Daten zu verschiedenen Aspekten, die Lehrkräften beim Lehren und Schülern beim Lernen helfen. Dazu gehören die Organisation und der Inhalt der politischen und zivilgesellschaftlichen Bildung in den Lehrplänen, die Qualifikationen und Erfahrungen der Lehrer, die Lehr- und Unterrichtspraktiken, das schulische Umfeld und Klima sowie die Unterstützung durch Elternhaus und Gemeinde.