Die Aktienmärkte locken die Meisten in die Falle: Ende Oktober war die Stimmung extrem bärisch - die Folge war eine massive Rally. Jetzt ist die Stimmung nach der Rally extrem bullisch - die Weihnachtsrally so gut wie sicher, was soll schon passieren? Daher sind Absicherungen auf fallende Kurse so günstig wie seit Jahren nicht mehr - weil praktisch niemand dafür eine Notwendigkeit sieht. Aber die Börsengeschichte zeigt, dass meist dann, wenn niemand sich absichern will, diese Absicherung viel Sinn gemacht hätte (schon deshalb, weil sie billig sind). Wenn dagegen alle Angst haben, wollen alle Ansicherungen haben (die dann aber sehr teuer sind). Locken die Aktienmärkte nun die Bullen in die Falle?

