Nachdem die Porsche AG-Aktie (ISIN: DE000PAG9113) nach ihrem Start an der Börse im Oktober 2022 bei 82,50 Euro bis zum 23.5.23 auf ein Hoch bei 120,80 Euro ansteigen konnte, wurde die Aktie ein Jahr nach ihrem erfolgreichen Börsenstart Ende Oktober 2023 mit 81,90 Euro sogar unterhalb ihres Einführungspreises gehandelt. Nach einer kurzen Kurserholung auf 90 Euro notierte die Aktie bei der Erstellung dieses Beitrages bei 83,50 Euro.

Für risikobereite Anleger, die der von Experten nach einem Kapitalmarkttag mit Kurszielen von bis zu 140 Euro (JP Morgan) zum Kauf empfohlenen Porsche AG-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder den Sprung auf die Marke von 91 Euro zutrauen, wo die Aktie zuletzt am 21.11.23 notierte, könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte interessant sein.