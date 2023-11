Industrie-Investitionen in Klimaschutz binnen zehn Jahren um 74 % gestiegen

WIESBADEN (ots) -



- 49 % der Klimaschutz-Investitionen flossen 2021 in die Nutzung erneuerbarer

Energien

- Umsätze mit Klimaschutzprodukten 2021 um 16 % höher als 2011

- "Green Jobs": Zahl der Beschäftigten im Umweltschutz von 2011 bis 2021 um 44 %

gestiegen



Die Industrie in Deutschland investiert zunehmend in Klimaschutz. Insgesamt gut

4,15 Milliarden Euro wandten Unternehmen des Produzierenden Gewerbes (ohne

Baugewerbe) im Jahr 2021 für Anlagen zur Vermeidung von Emissionen oder zu einer

schonenderen Nutzung von Ressourcen auf. Damit sind die Investitionen in diesem

Bereich binnen zehn Jahren um 74,3 % gestiegen, wie das Statistische Bundesamt

(Destatis) vor dem Start der Weltklimakonferenz am 30. November mitteilt. Im

Jahr 2011 hatten die Klimaschutz-Investitionen noch bei gut 2,38 Milliarden Euro

gelegen. Gründe für den Anstieg dürften sowohl gesetzliche Regelungen als auch

die staatliche Förderung sein. Der Staat fördert seit Jahren die Umstellung auf

Produktionsprozesse, die weniger Energie verbrauchen und das Klima schonen.