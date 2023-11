JEFFERIES stuft NOVARTIS AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novartis nach der Vorstellung mittelfristiger Ziele auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Franken belassen. Ein höheres Umsatzziel des Pharmakonzerns sei weitgehend erwartet worden, schrieb Analyst Peter Welford in einer ersten Einschätzung am Dienstag. Die in Aussicht gestellten Wachstumsperspektiven lägen etwas über den Konsensschätzungen mit Blick auf das operative Ergebnis (Ebit) im Kerngeschäft im Jahr 2027./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2023 / 02:22 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.11.2023 / 02:22 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novartis Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 89,30EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Peter Welford

Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 100

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m