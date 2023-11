Konsequent nachhaltig Primavera als Innovationsführer ausgezeichnet (FOTO)

Oy-Mittelberg (ots) - Der Bio- und Naturkosmetik-Pionier Primavera aus dem

Allgäu ist als Innovationsführer in der Naturkosmetik geehrt worden. Die

Auszeichnung der international tätigen TBD Media Group wird an Unternehmen

vergeben, die sich durch Pioniergeist und kontinuierliche Innovation auch in

unsicheren Zeiten erfolgreich weiterentwickeln. Die prämierten Firmen werden in

einer Kampagne vorgestellt, die seit letzter Woche auf https://www.welt.de/Adver

torials/innovation-deutschland/article248288132/PRIMAVERA-LIFE-GMBH-PRIMAVERA-Bi

o-Pionier-aus-Leidenschaft.html zu sehen ist.



"In einer Zeit, in der die einzige Konstante der Wandel ist, ist es

unerlässlich, die Pioniere anzuerkennen und zu würdigen, die sich erfolgreich an

die sich entwickelnde Marktdynamik angepasst haben", so Paolo Zanini, CEO der

TBD Media Group. "Diese Reihe ist nicht nur eine Leistungsschau, sondern ein

Beweis für die Kraft von Innovation und Disruption bei der Gestaltung einer

besseren Zukunft."