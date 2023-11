Nvidia (ISIN US67066G1040) meldete für Q3 einen Umsatz von 181 Mrd. US-Dollar, satte 206 Prozent mehr als in Q3-2022 und über 34 Prozent mehr als in Q2. Der Konzerngewinn pro Aktie lag mit 3,71 US-Dollar mehr als 12-mal höher als in Q3-2022 und 50 Prozent über Q2. Die EBIT-Marge wurde mit 58 Prozent festgestellt. Laut CEO Jensen Huang spiegelt das Wachstum den Übergang von allgemeinen Plattformen zu beschleunigtem Computing und generativer KI wider. In vielen Unternehmen beginnt die KI-Einführung gerade erst, da Software-Anbieter ihre Plattformen gerade erst um KI-Assistenten erweitern. Die US-Exportbeschränkungen für China werden in Q4 zu starken Umsatzrückgängen führen, allerdings nur für das High-End-Segment (Gaming-Produkte sind weniger betroffen).

