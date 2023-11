BANNERKÖNIG baut Produktionskapazitäten aus

Gelsenkirchen (ots) - Die Online-Druckerei BANNERKÖNIG GmbH

(https://www.bannerkoenig.de) konnte in den vergangenen Jahren ein stetes

Wachstum verzeichnen - auch während der Corona-Krise. Das erklärte Ziel der

Günes-Brüder, die das Unternehmen leiten, ist es, diese Expansion in den

kommenden Jahren noch stärker voranzutreiben.



Einen großen Schritt in diese Richtung tat BANNERKÖNIG, als das Unternehmen im

August dieses Jahres an einen neuen, größeren Standort in Gelsenkirchen umzog.

Das neue Firmengebäude umfasst eine dreimal so große Produktionshalle wie am

alten Standort.