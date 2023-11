Li-Metal ernennt Anthony Tse zum Chairman

Herr Tse sitzt seit 2019 im Board of Directors von Li-Metal. Er ist ein Veteran der Lithiumbranche und der Batterie-Wertschöpfungskette und verfügt über fast 30 Jahre Erfahrung in privaten und börsennotierten Unternehmen in zahlreichen wachstumsstarken Branchen, unter anderem Technologie, Rohstoffe und Spezialchemikalien. Seit mehr als einem Jahrzehnt ist er aktiv in verschiedenen Bereichen der Energiewende tätig; so hat er unter anderem Unternehmen und Betriebe auf vier Kontinenten geleitet, darunter im Großraum China/Asien, in Australien, Nord- und Südamerika, und hat in jüngster Zeit eine aktive Rolle als Private-Equity-Investor gespielt. Dabei hat er mit einigen der führenden Finanzinstitute weltweit zusammengearbeitet und Investitionen in den gesamten Sektor - von Kathoden- über Anodenmaterialien bis hin zur Herstellung von Lithiumbatteriezellen - getätigt.

Herr Tse kann auf eine beachtliche Erfolgsbilanz in der Branche zurückblicken, zumal er unter anderem über 11 Jahre lang als Managing Director und Chief Executive Officer von Galaxy Resources tätig war. In dieser Funktion baute er das Unternehmen von einer anfänglichen Bewertung von 20 Millionen US$ zu einem Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von mehreren Milliarden Dollar aus. Dabei war er für die Erschließung und Verwaltung eines globalen Portfolios von Lithiumaktiva, einschließlich Bergbaubetrieben und Entwicklungsprojekten in Australien, Kanada und Argentinien, zuständig und leistete Pionierarbeit in der Branche, als er mit dem ersten ausländischen Unternehmen die damals größten Lithium-Umwandlungsanlagen in China errichtete und gleichzeitig strategische Kontakte in Asien, Nordamerika und Europa aufbaute. Nach Abschluss der Fusion mit Orocobre, aus der Allkem hervorging, das seine Position als fünftgrößter Lithiumproduzent der Welt gefestigt hat, schied er aus dem Board of Directors aus.