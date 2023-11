LONDON/ESSEN (dpa-AFX) - Der Energiekonzern RWE steckt sich höhere Ziele für das laufende Jahrzehnt. In den Jahren 2024 bis 2030 sollen weltweit 55 Milliarden Euro netto investiert werden und das grüne Portfolio auf mehr als 65 Gigawatt (GW) ausgebaut werden, teilte der Essener Konzern am Dienstag auf seinem Kapitalmarkttag in London mit. Die Investitionen sollen das profitable Wachstum kräftig ankurbeln.

Vorstandschef Markus Krebber rechnet mit einer jährlichen Steigerung des bereinigten Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (ber Ebitda) von durchschnittlich 14 Prozent und somit 2030 auf mehr als 9 Milliarden Euro.

Und auch die Aktionäre sollen ihren Teil vom Kuchen abbekommen. Die Dividende soll jährlich um 5 bis 10 Prozent steigen. Bereits nächstes Jahr auf 1,10 Euro von derzeit geplanten 1 Euro je Anteilsschein für das laufende Geschäftsjahr 2023. Dies war auch die vom Management vorgesehene Untergrenze für die kommenden Jahre./lew/jha/

