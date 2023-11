USU Software: Prognose für 2023 bestätigt

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die USU Software AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2023 (per 31.12.) den Umsatz um über 5 Prozent auf gut 97,8 Mio. Euro gesteigert, im zweiten und dritten Quartal jedoch eine nachlassende Wachstumsdynamik verzeichnet. In der Folge senken die Analysten das Kursziel, erneuern aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage habe das EBITDA mit 8,43 Mio. Euro (9M 2022: 11,70 Mio. Euro) trotz der erzielten Umsatzsteigerung unter dem Vorjahreswert gelegen. Wesentlich für die Ergebnisentwicklung sei der Rückgang der besonders margenstarken Lizenzerlöse gewesen. Darüber hinaus habe die USU Software AG weiterhin in erheblichem Umfang Free Lancer eingesetzt und sei zudem generell von steigenden Personalkosten betroffen gewesen. Dennoch habe das USU-Management die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2023 bestätigt und erwarte weiterhin einen Umsatz zwischen 132 und 139 Mio. Euro und ein EBITDA von 13 bis 15 Mio. Euro. Bei der Ergebnisprognose weise GBC jedoch darauf hin, dass diese nunmehr auf Basis des bereinigten EBITDA formuliert sei. Folglich könne das EBITDA inklusive Sondereffekten aus dem Mitarbeiteraktienprogramm leicht unterhalb dieser Bandbreite liegen. In der Folge senken die Analysten das Kursziel auf 29,30 Euro (zuvor: 29,60 Euro) und vergeben weiterhin das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 28.11.2023, 10:45 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/



Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958



Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 24.11.2023 um 18:51 Uhr fertiggestellt und am 27.11.2023 um 10:00 Uhr erstmals veröffentlicht.



Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://irpages2.eqs.com/Download/Research/20231127_USU_Update.pdf



Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die USU Software Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,61 % und einem Kurs von 16,40EUR gehandelt.