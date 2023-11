Cantourage Group SE und Oceanic Releaf bringen medizinisches Cannabis von der kanadischen Atlantikküste auf den europäischen Markt

Berlin (ots) - Die Cantourage Group SE (im Folgenden "Cantourage", ISIN:

DE000A3DSV01, https://www.cantourage.com/ ), ein führendes europäisches

Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von Medizinalcannabis, und

Oceanic Releaf, ein etabliertes kanadisches Unternehmen für den Anbau und den

Vertrieb von hochwertigen Cannabisprodukten, bringen erstmals gemeinsam

medizinisches Cannabis auf den europäischen Markt. Aufgrund der Partnerschaft

mit Cantourage können nun auch Patient:innen in Europa den Cultivar "Black

Cookies" von Oceanic Releaf verschrieben bekommen. Dieser wurde an den

naturbelassenen Ufern des Nordatlantiks in der ostkanadischen Provinz

Neufundland und Labrador entwickelt. In Deutschland kann das Cannabisprodukt nun

als Arzneimittel über Apotheken bezogen werden.



Oceanic Releaf produziert seit 2021 verschiedene Cannabisprodukte in der durch

Health Canada lizensierten Anbauanlage auf der Burin-Halbinsel im Osten Kanadas.

Diese werden durch die drei Eigenmarken Oceanic Premium Craft, Booty und Seaweed

in landesweit mittlerweile über 100 Verkaufsstellen vertrieben. Zudem betreibt

das Unternehmen insgesamt neun eigene Einzelhandelsgeschäfte in der Provinz

Neufundland und Labrador.