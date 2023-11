dynaCERTs französischer Vertriebspartner berichtet über Erfolg bei der Fachmesse Solutrans in Lyon (Frankreich)

Solutrans ist eine von der „Fédération Française de Carrosserie“ ausgerichtete bienale Veranstaltung, die Innovation und Information im Bereich der schweren Nutzfahrzeuge vereint und als internationales Forum für schwere und leichte Nutzfahrzeuge von 21. bis 25. November 2023 in Lyon (Frankreich) über die Bühne ging.

Laut dynaCERTs Vertriebspartner IPMD SAS markierte die Fachmesse Solutrans 2023 die offizielle Markteinführung der Technologie in Frankreich und endete sowohl für dynaCERT als auch seinen Vertriebspartner IPMD SAS mit einem sehr zufriedenstellenden Ergebnis. Wie der Vertriebspartner mitteilte, handelt es sich bei der alle zwei Jahre stattfindenden Fachmesse für den industriellen und städtischen Fahrzeugverkehr um eine mobilisierende Veranstaltung zu zentralen Themen des Transportsektors, wo es vor allem darum geht, die Energiewende voranzutreiben. IPMD SAS wies auch darauf hin, dass dynaCERTs HydraGEN-Technologie von den Transportfirmen und Mobilitätsexperten in Frankreich sehr positiv aufgenommen wurde, weil sie einen konkreten und unmittelbaren Lösungsansatz für die Herausforderungen des Energie- und Ökologiewandels darstellt.

In Vorbereitung auf die Markteinführung in Frankreich ist die HydraGEN-Technologie über den Vertrieb durch IPMD SAS bereits seit Mai 2023 bei mehreren französischen Transportunternehmen im Einsatz, wo sie in verschiedenen Fahrzeugen von sieben Herstellern getestet wird: Lastkraftwagen, Linienbusse, Schulbusse und Nutzfahrzeuge.

Enrico Schläpfer, seines Zeichens VP of Global Sales bei dynaCERT, erklärt: „Die offizielle Markteinführung der HydraGEN-Technologie im Rahmen der diesjährigen Solutrans in Lyon durch IPMD hat großes Interesse bei der französischen Transportindustrie sowie den dazugehörigen Industrieverbänden geweckt. Dies zeigt einmal mehr, welche Bedeutung die Dekarbonisierung dieses speziellen Industriezweigs tatsächlich erlangen kann. Die HydraGEN-Technologie dient der Reduktion von Schadstoffemissionen wie CO2, NOx etc. und bringt somit Vorteile für Städte, Ballungsräume und auch ländliche Gebiete. Für die Entwicklung der HydraGEN-Technologie in Frankreich sind wir angesichts weiterer Kaufzusagen vor und während der Solutrans sowie der noch bis Jahresende geplanten Installationen sehr optimistisch gestimmt. Darüber hinaus stehen wir in Verhandlungen mit Händlern und Lkw-Werkstätten, um Vereinbarungen zu schließen, die das Netzwerk an Händlern und Installationsbetrieben weiter stärken und ausbauen.“