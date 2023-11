Grünen-Fraktionschefin kritisiert Sparvorschläge von Merz

Dröge erneuerte ihre Forderung nach einer Reform der Schuldenbremse. Sie machte deutlich, die Schuldenbremse verhindere Investitionen in die Modernisierung zum Beispiel der Infrastruktur./tam/hoe/bk/jr/sam/svv/cjo/bw/DP/mis

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Dröge hat Sparvorschläge von CDU-Chef Friedrich Merz nach dem Haushaltsurteil kritisiert. Dröge sagte am Dienstag im Bundestag, es fehle ihr bei Merz an Ernsthaftigkeit und ein Stück weit auch an Anstand. "Dass ausgerechnet von Ihnen als allererster Vorschlag kam, bei der Bekämpfung von Kinderarmut kürzen zu wollen, das finde ich wirklich schäbig." Merz habe komplett den Kompass verloren. Dröge warf ihm vor, mit dem Bürgergeld "zu zündeln".

