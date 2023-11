Von der Forschung zum Markt Belgien setzt Maßstäbe in der Biopharmabranche

Brüssel, Belgien / München, Deutschland (ots) - In der dynamischen Welt der

Biopharmazie zeichnet sich ein Land durch innovative Kraft und wegweisende

Erfolge aus: Belgien. Diese Nation, bekannt für ihre reiche Geschichte und

Kultur, hat sich den Weg an die Spitze des globalen Biopharmasektors gebahnt.

Seine Rolle als einer der führenden Akteure präsentierte das Königreich jüngst

auf der BIO-Europe Konferenz in München, die nach ihrem Pendant in den USA die

weltweit zweitgrößte Veranstaltung im Bereich Biotechnologie ist. Hier treffen

sich Spitzenvertreter der Branche, um die neuesten Fortschritte zu diskutieren,

sich auszutauschen und zu vernetzen. Teil dieser zukunftsweisenden Dialoge ist

Belgien- ein Land, das es versteht, Wissenschaft, Unternehmen und Innovation

erfolgreich miteinander zu verknüpfen.



Die Speerspitze in Forschung und Entwicklung