SenseTime teilte in einer Mitteilung an die Hongkonger Börse mit, dass das Unternehmen die Vorwürfe prüfe und überlege, welche Maßnahmen zur Wahrung der Interessen aller Aktionäre zu ergreifen seien. Das chinesische KI-Unternehmen sagte, es glaube, dass der Bericht von Grizzly "unbegründet ist und unbegründete Anschuldigungen sowie irreführende Schlussfolgerungen und Interpretationen enthält". SenseTime fügte hinzu, dass der Bericht "ein mangelndes Verständnis des Geschäftsmodells und der Finanzberichterstattungsstruktur des Unternehmens sowie einen Mangel an gründlicher Lektüre der öffentlichen Einreichungen des Unternehmens zeigt".

Grizzly Research behauptet in einem Bericht vom Dienstag, dass SenseTime ein sogenanntes "revenue round-tripping"-Programm betreibe. "SenseTime stellt entweder direkt oder über Mittelsmänner Kunden Gelder zur Verfügung, die wiederum dazu verwendet werden, Waren von SenseTime zu kaufen, die möglicherweise nie geliefert wurden", zitiert CNBC Grizzly Research. Der Leerverkäufer sagte, er habe diese Informationen über zwei Gerichtsverfahren in China erhalten, in denen das System beschrieben wurde.

SenseTime galt einst als eines der aufregendsten Unternehmen im Bereich der Künstlichen Intelligenz in China und ist vor allem für seine Computer-Vision-Technologie bekannt, die Gesichtserkennungssoftware ermöglichen kann.

Das Unternehmen wurde jedoch das Ziel von Sanktionen der US-Regierung. Im Jahr 2019 setzte Washington SenseTime auf die sogenannte Entity List, die es amerikanischen Firmen verbietet, mit dem Unternehmen Geschäfte zu machen. Die USA behaupteten, dass SenseTime mit Menschenrechtsverletzungen in der chinesischen Region Xinjiang in Verbindung stehe. SenseTime erklärte damals, dass es "keine Geschäfte in der Region Xinjiang tätigt und uns nicht bekannt ist, dass unsere Technologie dort eingesetzt wird".

Laut Grizzly habe das Unternehmen "einen stark eingeschränkten Zielmarkt und daher keine Aussicht auf eine echte Verbesserung". Der Shortseller nahm auch die Technologie von SenseTime ins Visier und behauptete, das Unternehmen habe "keinen Wettbewerbsgraben in der KI". "Wir sind der Meinung, dass SenseTime ein grundsätzlich in die Sackgasse geratenes Geschäft mit Gesichtserkennungssoftware betreibt, die fast keine Chance auf skalierbare zukünftige Gewinne hat."

SenseTime ging Ende Dezember 2021 an die Börse, wobei der Preis für die Aktien bei 3,85 Hongkong-Dollar lag. Nach Veröffentlichung des Grizzly-Berichts konnte die Aktie einen Teil der Verluste in Hongkong wieder wettmachen und hat den Handel 4,86 Prozent niedriger bei 1,37 Hongkong-Dollar geschlossen – 64 Prozent unter dem damaligen IPO-Preis. Laut Analystenkonsens bietet der Titel nun ein Kurspotenzial von 51 Prozent.

Tipp aus der Redaktion: Lernen Sie in sieben Tagen mit Stefan Klotter das kleine Einmaleins der Charttechnik! Egal, ob Sie neu in der Welt der Charttechnik sind oder schon Erfahrung mitbringen: In diesem Video-Workshop wird Ihnen gezeigt, wie Sie Charttechnik gekonnt einsetzen können. Alles, was Sie brauchen, sind jeweils 10-15 Minuten morgens zum Kaffee, in der Mittagspause oder nach Feierabend. Jetzt hier kostenlos und unverbindlich mehr erfahren.

Die SenseTime Group Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 0,200USD gehandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion