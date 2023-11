Merz attackiert Scholz als 'Klempner der Macht'

BERLIN (dpa-AFX) - Oppositionsführer Friedrich Merz hat Kanzler Olaf Scholz (SPD) scharf angegriffen und ihn direkt für die Haushaltskrise der Ampel-Koalition verantwortlich gemacht. "Sie sind ein Klempner der Macht. Ihnen fehlt jede Vorstellung davon, wie dieses Land sich in den nächsten Jahren weiter entwickeln soll", sagte der Unionsfraktionschef und CDU-Vorsitzende am Dienstag im Bundestag. Scholz habe zuvor in seiner Regierungserklärung zum Haushaltsurteil des Bundesverfassungsgerichts "rein technische Antworten auf eine hochpolitische Entscheidung" vorgetragen.

Merz hielt Scholz auch im Vergleich zu früheren SPD-Kanzlern vor: "Sie können es nicht." Er fügte hinzu: "Die Schuhe, in denen Sie stehen als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, die sind Ihnen mindestens zwei Schuhnummern zu groß."