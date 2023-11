Bayer, Morphopsys, Rheinmetall – DAX mit Verschnaufpause nach Rally

Die 16.000er Marke erweist sich für den Deutschen Aktienindex weiterhin als eine harte Nuss. Diese zu knacken, dafür könnte allein die Hoffnung auf Zinssenkungen irgendwann im Jahresverlauf 2024 zu wenig sein. Denn im Umkehrschluss gilt: Je schneller und stärker die US-Notenbank Fed den Turnaround bei den Leitzinsen einleitet, umso deutlicher dürften schon längst die Bremsspuren in der Wirtschaft zu sehen sein. Auf eine Rezession wird die Geldpolitik reagieren müssen, aber darunter leiden würden zunächst die Unternehmensgewinne und höchstwahrscheinlich auch die Aktienkurse. Am Abend besprechen wir die Marktlage im Webinar – wie geht es weiter bei Bayer, Morphosys und Co? Anmeldung hier…

Während die USA noch Angst vor einer Rezession haben müssen, ist Deutschland schon mittendrin. Und als wenn das nicht genug wäre, muss nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den sogenannten Schattenhaushalten nun noch bei dringend notwendigen Investitionen und Subventionen für den Umbau der deutschen Wirtschaft der Rotstift angesetzt werden.

All dies im Blick legt der DAX erstmal den Rückwärtsgang ein. Solange der Markt dabei die 15.900 Punkte hält, könnte es bei einer Verschnaufpause bleiben. Der heutige Handelstag dürfte eher ruhig verlaufen, da morgen und am Donnerstag neue Inflationsdaten aus Deutschland, der Eurozone und den USA veröffentlicht werden. Sollten diese in der Tendenz fallend bleiben, könnte die Verschnaufpause aber auch ganz schnell wieder vorbei sein.

Startups verlieren massiv an finanzieller Unterstützung. Wurden junge Unternehmen 2022 noch mit 82 Milliarden Euro finanziert, waren es in diesem Jahr bislang 45 Milliarden Euro. Den potenziellen Gewinnern von morgen geht also heute schon das Geld aus. Der Grund dafür ist klar, es sind die hohen Zinsen. Deutlich weniger Kapitalgeber sind zum Risiko bereit, wenn es am Markt risikofreie Renditen gibt. Dies zwingt Startups, deutlich früher und mit allen Mitteln in die schwarzen Zahlen zu kommen. Ansonsten wird der Geldhahn sehr schnell zugedreht. Dies aber ist gerade jetzt eine große Herausforderung, wo die Konjunktur bereits schwächelt.