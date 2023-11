Nearshoring Gekommen, um zu bleiben / Ergebnisse der INVERTO-Nearshoring Studie 2023 (FOTO)

Köln (ots) - Near- und Friendshoring werden von den Teilnehmer:innen der

aktuellen INVERTO Nearshoring Studie als anhaltender Trend eingeschätzt. Dabei

wird Osteuropa als Schwerpunktregion für Nearshoring-Aktivitäten betrachtet.

Geopolitische Spannungen haben für die Befragten einen erheblichen Einfluss auf

die Entscheidungen in der Lieferkette.



Mehr als 90 Prozent der Studienteilnehmer:innen sehen Nearshoring und Reshoring

nicht als vorübergehendes Phänomen an. Im Gegenteil: Unternehmen sehen die

Verlagerung von Aufträgen in benachbarte Länder als die am besten geeignete

Umstrukturierungsoption an, um ihre Effizienz zu steigern, Flexibilität zu

verbessern und die Lieferzeiten zu verkürzen. Zwei Drittel der befragten

Unternehmen planen eine Umstrukturierung ihrer Lieferketten in den nächsten 5

Jahren. Insbesondere Industrieunternehmen (67 Prozent) beabsichtigen eine

verstärkte Regionalisierung und wollen Beschaffungskapazitäten in politisch

stabilere Gebiete zu verlagern.