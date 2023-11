VON WIESBADEN NACH LAS VEGAS - Bad Homburger Unternehmerin revolutioniert die Arbeitswelt (FOTO)

Wiesbaden (ots) - Eine kraftvolle Stimme erhebt sich über den Mainstream: Die

Bad Homburger Unternehmerin Natascha Ninic, eine Visionärin mit einer Botschaft,

die berührt und bewegt. Ihre innovative Perspektive auf Arbeitsräume als

Kraftzentren verändert Denkweisen.



Beim 3. Internationalen Speaker-Slam in Wiesbaden, einem prestigeträchtigen

Event nach Stationen in Metropolen wie Wien, Hamburg und New York, eroberte

Ninic das Herz der Jury und des Publikums.





Unter 201 Finalisten aus 27 Nationen triumphierte sie als strahlende Siegerin inihrer Kategorie und wurde mit dem begehrten Excellence Award ausgezeichnet.Ihre flammende Rede zum Thema "Büros zu Kraftorten machen" rührte die Zuhörertief. Ninic entfachte ein Feuerwerk der Inspiration und legte den Grundstein füreine neue Art der Bürogestaltung. Ihr Appell, Büros in Orte der Kraft undKreativität zu verwandeln, spricht direkt aus der Seele - sie fordert zumHandeln auf, um die eigene Verantwortung zu erkennen und umzusetzen.Die hochkarätige Jury, bestehend aus Persönlichkeiten wie Dirk Hildebrand, JörgRositzke, Mirjam Saeger, Stephanie Pierre und Hermann Scherer, war sichtlichbeeindruckt von Ninics leidenschaftlicher Rede. Ihr herausragender Auftrittbrachte ihr nicht nur Anerkennung, sondern auch ein bezahltes Engagement in LasVegas ein.Ninics Auftritt in Wiesbaden war mehr als eine Rede - es war ein Aufbruch zuneuen Ufern in der Welt der Bürogestaltung. Ihr Sieg am 17. November 2023 istein klares Statement dafür, dass ihre Botschaft nicht nur ankommt, sondern auchHerzen öffnet und Menschen in Bewegung setzt. Dies ist erst der Anfang einerReise, die Büros und Arbeitswelten weltweit "FROM HEADQUARTER TO HEARTQUARTER"transformieren wird.Ninic Interior Design GmbH: Pionier im Herzen von New WorkGegründet von der visionären Diplom-Ingenieurin und Innenarchitektin NataschaNinic, steht die Ninic Interior Design GmbH seit vier Jahren an der Spitze derinnovativen Bürogestaltung. Mit Sitz in Bad Homburg, Hessen, ist das Unternehmenmehr als nur ein Innenarchitekturbüro. Es ist ein kreatives Kraftzentrum, dasUnternehmen dabei unterstützt, von traditionellen "Headquarters" zuinspirierenden "Heartquarters" zu transformieren.Das achtköpfige Team von Ninic Interior Design (#TeamNinic) bringt eine frischePerspektive in die Welt der Bürogestaltung, die auf einem tiefen Verständnis fürdie Bedürfnisse und das Wohlbefinden der Mitarbeiter basiert. Diesemenschenzentrierte Herangehensweise spiegelt sich in jedem Projekt wider undschafft Räume, die nicht nur funktional und ästhetisch ansprechend sind, sondernauch die Stimmung und Produktivität der Mitarbeiter steigern.Natascha Ninic, die auch als NLP- und Mindset-Coach tätig ist, versteht esmeisterhaft, den inneren Wandel in Unternehmen durch gezielte Innenarchitekturzu begleiten. Ihr Ansatz kombiniert kreatives Design mit einem tiefgreifendenVerständnis für Unternehmenskultur und Leadership, wodurch Arbeitsumgebungengeschaffen werden, die auf Vertrauen, Wertschätzung und Harmonie basieren.Die Projekte von Ninic Interior Design sind geprägt von innovativen Lösungen,die auf die spezifischen Bedürfnisse jedes Kunden zugeschnitten sind. Vomkleinen Startup bis zum großen Konzern, jedes Projekt wird mit Leidenschaft undExpertise angegangen, um einzigartige, inspirierende und funktionaleArbeitsräume zu schaffen.Durch ihren Erfolg in der Branche und die Anerkennung als führende Expertin inder Transformation von Arbeitswelten, ist Ninic Interior Design zu einem Synonymfür Exzellenz und Innovation im Bereich der Office Innenarchitektur geworden.Die Arbeit des #TeamNinic geht weit über die Grenzen traditionellerInnenarchitektur hinaus und schafft Räume, die nicht nur die Arbeit, sondernauch das Leben der Menschen bereichern.