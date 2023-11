Zu Beginn dieses Jahres waren Investoren mit der Ausbildung eines Bodens um 61,00 US-Dollar beschäftigt, dieses Unterfangen konnte durch den Sprung über das Niveau von rund 90,00 US-Dollar abgeschlossen werden, in der Folge stieg Datadog an den mittelfristigen Horizontalwiderstand von rund 120,00 US-Dollar an. Den Sommer über konsolidierte der Wert schließlich in einem abwärts gerichteten Trendkanal, der sich im weiteren Verlauf als bullischer Keil entpuppte. Vor rund drei Wochen gelang schließlich eine positive Auflösung zur Oberseite, sodass die Aktie wieder den Bereich von 120,00 US-Dollar ansteuert. Eine klassische 123-Erholung auf die vorausgegangenen Verluste liegt allerdings noch nicht vor, dies ist aus technischer Sicht und mittelfristiger Basis aber notwendig.

138,2 % Fibo im Fokus