Deutscher Altersvorsorge-Index Herbst 2023 (DIVAX-AV) / Sorgen um die zukünftige Rente nehmen zu (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -



- Stimmung zur Rente wieder im Abwärtstrend

- Auffälliger Stimmungseinbruch bei Jüngeren

- Vorschläge der Fokusgruppe private Altersvorsorge sind wegweisend



Nach einem kurzen "Zwischenhoch" im Frühjahr 2023 hat sich die Stimmung zur

Zukunft der Rente wieder eingetrübt. Damit setzt sich der mehrjährige

Abwärtstrend fort. Das zeigt der Deutsche Altersvorsorge-Index (DIVAX-AV), der

halbjährlich vom Deutschen Institut für Vermögensbildung und Alterssicherung

(DIVA) erhoben wird und bei dem 2.000 Bürgerinnen und Bürger zu ihren

Einschätzungen und Erwartungen an die Rente befragt werden.





Klar erkennbarer Abwärtstrend beim Altersvorsorge-IndexDer Index kann Werte zwischen -100 und +100 aufweisen. Lag er bei seiner erstenErhebung im Herbst 2020 noch bei +3,8, ging es von da an abwärts, auf aktuell-4,4. Dazu Prof. Dr. Michael Heuser, Wissenschaftlicher Direktor des DIVA:"Augenscheinlich war der positive Wert im Februar (+1,2) nur ein Zwischenhoch.Die Stimmung zur Altersvorsorge geht runter, im Trend seit nunmehr drei Jahren.Vor allem die Erwartungen an die gesetzliche Rente sind weiter in den Kellergegangen. So gaben im Frühjahr noch 53,3 Prozent an, dass sie von einerVerschlechterung ausgehen. Aktuell sind es bereits 59,4 Prozent."Signifikanter Stimmungseinbruch bei JüngerenBesonders auffällig ist der Einbruch bei den Jüngeren. Bei den 18- bis29-Jährigen lag der Altersvorsorge-Index im Frühjahr noch bei +24,4, bei den 30-bis 39-Jährigen bei +26,8. Die aktuellen Werte sind mit +13,4 bzw. +2,8signifikant schlechter. "Die Befragung zum Index wurde nur wenige Tage nach demÜberfall auf Israel durchgeführt. Möglicherweise löst die aktuelle Krise imNahen Osten bei den Jüngeren besonders große Zukunftssorgen aus", so Heuser.Der Stimmungsabfall bei jungen Menschen zeugt aber möglicherweise auch vonFehleinschätzungen. "Gerade die Jüngeren haben es eigentlich selbst in der Hand,ihre Rente zu beeinflussen. Durch frühzeitigen Einstieg in eine privateAltersvorsorge lässt sich eine ansehnliche Zusatzrente aufbauen. Und für diegesetzliche Rente wären familienfreundlichere Rahmenbedingungen wünschenswert.Mehr Kinder verbessern die demografische Situation und mit ihr dieFinanzierungsgrundlage für die Rente. Das eigentliche Problem der Jungen ist,dass sie zu wenige sind, um die Renten der geburtenstarken Jahrgänge finanzierenzu können", erläutert Heuser.Politik ist gefordertAuf die Frage, was sie zur Stabilisierung der gesetzlichen Rente bevorzugten,würden sich 48,4 Prozent höhere Bundeszuschüsse, finanziert aus Einsparungen in