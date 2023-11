Frankfurt am Main (ots) -



- KfW stellt 58 Mio. EUR zur Verfügung

- Finanzierung von Klimaschutztechnologien mit hohem Potential zur CO2-Minderung

- Schnelle, tiefgreifende und effektive Maßnahmen zur Reduzierung von

Treibhausgasemissionen



Die KfW hat heute im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche

Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) mit dem responsAbility Asia Climate Fund,

für welchen die responsAbility Investments AG als Portfoliomanager agiert, einen

Finanzierungsvertrag in Höhe von 58 Mio. EUR unterzeichnet. Der Fonds wird

Mittel vorwiegend an kleine und mittelgroße asiatische Unternehmen - mit einem

besonderen Schwerpunkt auf Indien, Indonesien und Vietnam - ausreichen.





Finanziert werden sollen Unternehmen, die Projekte, Produkte oderDienstleistungen mit hoher Klimarelevanz entwickeln oder anbieten. Einewesentliche Rolle spielt der Nachweis einer quantifizierbaren CO2-Minderung. DerFokus liegt dabei auf den Themen erneuerbare Energie (beispielsweise Projektezur Energieerzeugung aus Solar, Wind und Biomasse), Energieeffizienz(beispielsweise dem Angebot von intelligenten, verbrauchsreduzierenden Heiz-,Kühl- oder Beleuchtungssystemen) und Elektromobilität wie die Herstellung vonElektrofahrzeugen, Batterieherstellung und -recycling sowie Ladeinfrastruktur."Um die durch das Pariser UN-Klimaschutzabkommen vorgegebenen nationalenKlimabeiträge zur Einhaltung der Klimaziele zu erreichen, sind in vielen Ländernin Südasien und Südostasien große Investitionen in die Transformation hin zueiner CO2-ärmeren Wirtschaft notwendig. Die Emissionen in Asien sind in denletzten 20 Jahren stark gestiegen, daher gibt es dort ein außerordentlichesPotenzial an CO2-Minderungsmaßnahmen. Um dieses zu heben, sind neben denöffentlichen auch private Investitionen unerlässlich", sagt Christiane Laibach,Mitglied des Vorstands der KfW Bankengruppe.Der responsAbility Asia Climate Fund ist ein sogenannter strukturierter Fonds,der ein Volumen von bis zu 500 Mio. USD erreichen soll - auch durch einen hohenAnteil an privatem Kapital. Die KfW investiert im Rahmen einerTreuhandbeteiligung für den Bund in die Erstverlusttranche des Fonds und mindertdadurch das Risiko für privatwirtschaftliche Investoren der Seniortranche,welche mehr als 300 Mio. USD beitragen sollen. Finanzierungen des Fonds sind inSüd- und Südostasien möglich.