Berlin (ots) - Der Bau oder Erwerb einer Immobilie ist für viele Menschen diegrößte Investition ihres Lebens. Da zählt bei der Finanzierung jeder Euro.Bausparende können Zuschüsse vom Staat nutzen, um für ein Eigenheim zu sparenoder bei der Finanzierung schneller schuldenfrei zu werden. Wohnungsbauprämie,Wohnriester und Arbeitnehmer-Sparzulage können bis zum 31. Dezember noch involler Höhe für das Jahr 2023 gesichert werden. Wer jetzt mit dem Bausparenbeginnt, kann außerdem noch günstige Zinsen über die gesamte Kreditlaufzeitlangfristig festschreiben.Als effektive Starthilfe für Bausparende gibt es die Wohnungsbauprämie (WoP).Wer bis 31. Dezember zwischen 50 und 700 Euro (1400 Euro für Verheiratete) aufeinen Bausparvertrag einzahlt, bekommt zehn Prozent WoP für das laufende Jahr -also bis zu 70 Euro (Alleinstehende) bzw. 140 Euro (Verheiratete). Sie wird überdie Bausparkasse jährlich beantragt - möglich ist das bis zu zwei Jahrerückwirkend, sofern da auch schon auf einen Bausparvertrag eingezahlt wurde. WoPerhalten alle ab 16 Jahren bis zu einem zu versteuernden Jahreseinkommen von35.000 Euro (Alleinstehende) bzw. 70.000 Euro (Verheiratete). Aufschluss überdie Höhe des zu versteuernden Einkommens gibt der letzte Steuerbescheid. Dieangesammelten Prämien gibt es allerdings nur, wenn das angesparte Geld nachZuteilung des Bausparvertrags für wohnwirtschaftliche Zwecke, also für den Bau,Kauf oder die Modernisierung von Wohneigentum verwendet wird.Wohnriester-Förderung in Spar- und TilgungsphaseWer ein Haus oder eine Wohnung zur Eigennutzung finanziert, kann vomRiester-Bausparen profitieren. Das Besondere bei einem Riester-Bausparvertragist, dass nicht nur die Einzahlungen während der Sparphase förderfähig sind -hier erhöhen die Zulagen das Bausparguthaben. Die Zulagen fließen auch in derTilgungsphase weiter und verringern so - ähnlich wie Sondertilgungen - dieRestschuld des Darlehens.Seit dem Beitragsjahr 2018 erhält jeder förderberechtigte Erwachsene 175 EuroGrundzulage vom Staat. Zusätzlich gibt es für jedes Kind 300 Euro und für vor2008 Geborene 185 Euro Kinderzulage. Diese Beträge bekommen all jene, die vierProzent ihres sozialversicherungspflichtigen Brutto-Vorjahreseinkommens in denRiester-Bausparvertrag einzahlen, jedoch mindestens 60 Euro und maximal 2.100Euro inklusive Zulagen.Zudem können Riester-Bausparende auch Steuervorteile nutzen, wenn sie dieeigenen Raten ebenso wie die Förderung als Sonderausgaben in derEinkommensteuererklärung für das entsprechende Jahr geltend machen. Das lohnt