High Tide eröffnet neue Canna Cabana-Filiale an ehemaligem Kiaro-Standort

CALGARY, AB, 28. November 2023 / IRW-Press / – High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), das einflussreiche, auf den Einzelhandel fokussierte Unternehmen, das darauf ausgerichtet ist, in jeder Sparte des Cannabissektors echten Wert zu schaffen, hat heute bekannt gegeben, dass sein Canna Cabana-Cannabisladen an der Adresse 20th Street West, Saskatoon in Saskatchewan heute mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für Genusszwecke und dem entsprechenden Konsumzubehör an erwachsene Personen beginnen wird. Mit dieser Neueröffnung verfügt High Tide nunmehr über die 158. Canna Cabana-Geschäftsfiliale für den Verkauf von Cannabis in Kanada, den 11. Geschäftsstandort in Saskatchewan und den 2. in Saskatoon.

Dieser Canna Cabana-Standort befindet sich in Riversdale, einem der Innenstadt nahegelegenen Viertel und einer der drei ursprünglichen Siedlungen von Saskatoon. Ähnlich wie in anderen Städten hat sich auch dieses ältere Viertel seit 2009 einem Wandel unterzogen, der viele neue Geschäfte und Konsumenten anlockt. Das Ladengeschäft liegt direkt an einer wichtigen Durchgangsstraße durch Saskatoon und ist nur wenige Blocks von Midtown Common entfernt, einem belebten Einkaufszentrum mit Filialen großer, bekannter Einzelhandelsmarken und einem Kino. Saskatoon ist mit über 250.000 Einwohnern die größte Stadt in Saskatchewan, und Riversdale ist ein brandneuer Markt für Canna Cabana.

„Diese aufregende neue Canna Cabana-Filiale wird am ehemaligen Standort von Kiaro Cannabis, einem erstklassig gelegenen Einzelhandelsgeschäft, eröffnet. Nachdem wir vor kurzem die Eröffnung von Canna Cabana an einem ehemaligen Fire & Flower-Standort in Calgary bekannt gegeben haben, ist dieses Geschäft ein weiteres hervorragendes Beispiel dafür, wie wir Ausbaukosten einsparen, indem wir erstklassige, bereits existierende Cannabis-Einzelhandelsstandorte für unsere neuen Geschäfte anvisieren. In dieser hart umkämpften kanadischen Cannabislandschaft zählt jeder Dollar, und mit diesen Gelegenheiten können wir unsere Präsenz zu viel geringeren Kosten erweitern“, so Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.