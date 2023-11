Es ist unklar, wie viel das Unternehmen derzeit wert ist, aber seine Bewertung war ein zentraler Punkt der Debatte zwischen Shein und den Beratern, mit denen es zusammenarbeitet, hieß es. Der Einzelhändler hat weder den Umfang des IPO noch die Bewertung beim Börsengang festgelegt, so die Quellen. Shein wurde laut CNBC zuletzt mit 66 Milliarden US-Dollar bewertet und könnte bereits 2024 an die Börse gehen, wie die mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten.

Shein hat einen vertraulichen Antrag auf einen Börsengang in den USA gestellt, berichten mehrere chinesische und US-amerikanische Medien unter Berufung auf informierte Kreise. Dadurch will der in China gegründete Fast-Fashion-Riese seine globale Reichweite weiter ausbauen.

Das 2012 gegründete Unternehmen wurde bei einer Finanzierungsrunde im Mai mit mehr als 60 Milliarden US-Dollar bewertet, ein Rückgang um ein Drittel gegenüber einer Finanzierungsrunde im vergangenen Jahr. Bloomberg hatte Anfang des Monats berichtet, dass das Unternehmen einen Börsengang mit einer Bewertung von bis zu 90 Milliarden US-Dollar anstrebe.

Shein hat Goldman Sachs, JPMorgan und Morgan Stanley als Konsortialführer für die Emission gewonnen, hieß es. Sowohl der Handelsriese als auch die Banken lehnten eine Stellungnahme zu den Informationen ab.

Ein vertraulicher Antrag ist nicht selten, da er es den Unternehmen ermöglicht, mit der US-Börsenaufsichtsbehörde zu kommunizieren und notwendige Anpassungen an ihren Anmeldungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit vorzunehmen. In den nächsten Monaten wird Shein wahrscheinlich seine Unterlagen überarbeiten und zahlreiche Fragen der Behörde beantworten. Die Unterlagen werden veröffentlicht, sobald das Unternehmen bereit ist, seinen Börsengang voranzutreiben. Zu diesem Zeitpunkt werden auch die Kommunikation mit der SEC und etwaige Anpassungen an den Unterlagen veröffentlicht werden.

Shein hat in den letzten Jahren einen kometenhaften Aufstieg erlebt, nachdem das Unternehmen Verbraucher auf der ganzen Welt mit seinen Mode-Entwürfen, seinem schier endlosen Sortiment und vor allem seinen spottbilligen Preisen angelockt hat. Doch der Billighändler hatte mit einer Reihe von Herausforderungen zu kämpfen und sah sich mit Vorwürfen konfrontiert, in seiner Lieferkette Zwangsarbeit einzusetzen, gegen Arbeitsgesetze zu verstoßen, der Umwelt zu schaden und Designs von unabhängigen Künstlern zu stehlen.

Das Unternehmen wird derzeit von dem neu gegründeten US-Sonderausschuss des Repräsentantenhauses für Verbindungen zur Kommunistischen Partei Chinas untersucht und steht wegen seiner Verbindungen zu Peking auf dem Prüfstand.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Zentralredaktion