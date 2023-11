LONDON/ESSEN (dpa-AFX) - Der Energiekonzern RWE steckt sich höhere Ziele für das laufende Jahrzehnt. In den Jahren 2024 bis 2030 sollen weltweit 55 Milliarden Euro netto investiert und das grüne Portfolio auf mehr als 65 Gigawatt (GW) ausgebaut werden, wie der Essener Konzern am Dienstag zu seinem Kapitalmarkttag in London mitteilte. Die Investitionen sollen das operative Ergebnis kräftig ankurbeln: Bis Ende des Jahrzehnts soll es bei über 9 Milliarden Euro liegen. Und auch die Aktionäre sollen ihren Teil vom Kuchen abbekommen. Die Aktie legte nach den Nachrichten deutlich zu.

Wie der Konzern weiter ankündigte, soll die Dividende jährlich um 5 bis 10 Prozent steigen. Bereits im kommenden Jahr ist eine Erhöhung um 10 Cent geplant, von den derzeit geplanten 1,00 Euro je Aktie für das laufende Geschäftsjahr. Die Ausschüttung für 2023 ist vom Management schon länger als Untergrenze für die kommenden Jahre vorgesehen.