Studie Gut jedes zweite Industrieunternehmen drückt trotz Konjunkturkrise bei der Digitalisierung aufs Tempo

Köngen (ots) - Die Industriemanager in der DACH-Region sind sich einig:

Unternehmerischer Erfolg ist heute so eng wie nie mit der digitalen

Transformation verknüpft. Laut der aktuellen Studie "Digitalisierung 2024"

intensivieren daher mehr als die Hälfte der Industrieunternehmen trotz einer

insgesamt angespannten Wirtschaftslage ihre Digitalisierungsaktivitäten. Das

hohe Veränderungs- und Modernisierungstempo überfordert jedoch auch zahlreiche

Unternehmen und führt zu einer wachsenden digitalen Kluft. Für die Studie haben

die Unternehmensberatung Staufen und AppliediT, Spezialist für die

Echtzeit-Analyse industrieller Daten, mehr als 400 Industrieunternehmen in

Deutschland, Österreich und der Schweiz befragt.



"Die Digitalisierung ist ein Impulsgeber und ein ideales Instrument, um in der

Krise die eigene Leistungsfähigkeit zu steigern. Diese Erkenntnis setzt sich in

der Industrie mehr und mehr durch. Jedes zweite Unternehmen hat sich

vorgenommen, das Tempo der Digitalisierung weiter zu erhöhen. Das ist richtig

so", sagt Dr. Michael Feldmeth, der bei Staufen die Practice Unit Digital &

Industrie 4.0 leitet. Diese offensive und zukunftsorientierte Haltung sei ein

Lichtblick im aktuellen Marktumfeld, denn sie zeige, dass sich die Unternehmen

ihrer Potenziale und Chancen bewusst seien.