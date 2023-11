Die Ergebnisse, die zunächst noch von Fachleuten begutachtet werden müssen, zeigen, dass Mounjaro-Patienten durchschnittlich 15,2 Prozent ihres Körpergewichts verloren. Im Vergleich dazu lag der Gewichtsverlust bei Patienten, die Ozempic verwendeten, bei 7,9 Prozent.

Forscher weisen in der Studie darauf hin, dass sowohl Ozempic und Mounjaro für Menschen mit Typ-2-Diabetes bestimmt sind. Dennoch nahm die Hälfte der Studienteilnehmer die Medikamente nur zur Gewichtsabnahme ein, was die Ergebnisse beeinträchtigt haben könnte.

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat Eli Lillys Zepbound und Novo Nordisks Wegovy, welche die gleichen Wirkstoffe wie Mounjaro bzw. Ozempic enthalten, für das Gewichtsmanagement zugelassen. Mit einem Umsatz von 2,96 Milliarden US-Dollar in den ersten neun Monaten des Jahres ist Mounjaro bereits ein Top-Produkt für Eli Lilly. Die neuen Studienergebnisse könnten den Zweikampf auf dem Markt weiter anheizen.

Novo Nordisk erklärte per E-Mail in einem Statement: "Die in dieser Analyse untersuchten Dosen von Semaglutid wurden nicht für das chronische Gewichtsmanagement untersucht, und es gibt keine Head-to-Head-Studien, die berichtet wurden, die Wegovy und Tirzepatid bewerten."

Die Aktie von Novo Nordisk liegt am Dienstag rund zwei Prozent im Minus, während Eli-Lilly-Papiere rund ein Prozent niedriger notieren.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion