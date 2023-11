Für mehr Nachhaltigkeit die neue Wohngebäudeversicherung von Helvetia Deutschland (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Seit dem 24. November 2023 profitieren Kunden von

Helvetia Deutschland von Leistungsverbesserungen bei der

Wohngebäudeversicherung. Im Fokus stehen dabei vor allem umfangreiche Deckungen

für nachhaltige Leistungen. Zwei attraktive Tarife und optionale Zusatzbausteine

sorgen für individuell maßgeschneiderte Sicherheit.



Die eigenen vier Wände sind ein Ort der Sicherheit und Geborgenheit. Dafür zu

sorgen, dass dies auch dann noch so bleibt, wenn es zu einem Schaden am

Eigenheim kommt, ist die Aufgabe einer guten Wohngebäudeversicherung. Denn nicht

nur Schadensursachen wie Feuer oder der Bruch einer Wasserleitung sorgen für

Stress. Auch alles, was mit der anschließenden Instandsetzung zu tun hat, kann

zu einer Belastung werden, die das Wohlbefinden in den eigenen vier Wänden

erheblich beeinträchtigt.