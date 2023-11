AIXTRON startet Bau des neuen Innovationszentrums (FOTO)

Herzogenrath (ots) - Der führende Anbieter von Depositionsanlagen für die

Halbleiterindustrie investiert am Standort Herzogenrath rund 100 Millionen Euro.

Damit schafft AIXTRON eine wichtige Grundlage für das weitere erfolgreiche

Wachstum.



AIXTRON SE (FSE: AIXA, ISIN DE000A0WMPJ6) hat offiziell mit dem Bau des neuen

Innovationszentrums am Standort Herzogenrath begonnen. Der Spezialanlagenbauer

investiert dafür rund 100 Millionen Euro - und zwar in 1000m2 Reinraumfläche mit

zusätzlichen Flächen für die dazugehörige Messtechnik. Entstehen wird dabei eine

Forschungseinrichtung mit den neuesten verfügbaren Technologien der Branche.

Erste Anlagen sollen bereits in der zweiten Jahreshälfte 2024 in das neue

Gebäude einziehen. Die offizielle Übergabe ist für Anfang 2025 geplant.