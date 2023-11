Die Weihnachtsrallye an den Börsen steht bevor und Morningstar hat untersucht, welche Branchen und Aktien in diesem Jahr vom Weihnachtsshopping profitieren könnten. Die Prognose für dieses Jahr ist jedoch weniger optimistisch als im Vorjahr, mit einem erwarteten Anstieg der modifizierten Einzelhandelsumsätze um nur 3,2 Prozent im vierten Quartal. Besonders der Online-Handel dürfte profitieren, wobei Amazon an vorderster Front steht. Die Experten von Morningstar prognostizieren für das vierte Quartal einen Anstieg der Online-Verkäufe von Amazon um sieben Prozent, einen Anstieg der Werbeumsätze um 20 Prozent und einen Anstieg der Amazon Web Services um 13 Prozent. Trotzdem bleiben die Erwartungen an die Kategorien Videospiele und Spielzeug eher niedrig. Der Technologieanbieter Roblox könnte jedoch von einem stetigen Buchungswachstum profitieren. Bei den Spielwarenherstellern könnte Mattel aufgrund des erwarteten Erfolgs des Barbie-Films hervorstechen.