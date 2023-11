Voertuigen kopen en verkopen efficiënter en gemakkelijker maken Scrive en CarCollect kondigen partnerschap aan

Stockholm (ots) - De Europese leverancier voor elektronische handtekeningen en

identificatie oplossingen, Scrive is een partnerschap aangegaan met CarCollect,

een toonaangevend online platform voor B2B-verkoop van auto's in Nederland. Het

doel van de samenwerking is om het dienstenaanbod van CarCollect verder te

digitaliseren en kopers en verkopers een meer naadloze, gemakkelijke en

uiteindelijk plezierige transactie-ervaring te bieden door de electronische

handtekening oplossing van Scrive te integreren.



Met name de integratie van de electronische handtekening oplossing van Scrive

zal de gebruikers van CarCollect in staat stellen taxatierapporten digitaal te

ondertekenen via een soepele, gebruiksvriendelijke manier. Hierdoor is het niet

meer nodig om documenten af te drukken en in te scannen. Hierdoor ontstaat er

een volledig digitaal proces zonder papierwerk en het vermindert de kans op

procesfouten.