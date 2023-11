Abu Dhabi Finance Week beleuchtet den Aufstieg der Falcon Economy anlässlich der Eröffnung des Abu Dhabi Economic Forum

ABU DHABI, VAE, 28. November 2023 /PRNewswire/ -- In Anwesenheit Seiner Hoheit Scheich Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, dem Kronprinzen von Abu Dhabi, eröffnete die Abu Dhabi Finance Week (ADFW) ihre viertägige Reihe mit mehr als 46 Einzelveranstaltungen mit einer spektakulären Eröffnungszeremonie unter einem eigens entworfenen Event-Dome auf dem South Plaza des Abu Dhabi Global Market (ADGM). Die Eröffnungszeremonie fand im Anschluss an die Eröffnung des Abu Dhabi Economic Forum (ADEF) statt.

Am ersten Tag der ADFW trafen renommierte und hochrangige Führungspersönlichkeiten aus mehr als 100 Ländern zusammen, um an einer Reihe von hochkarätigen Veranstaltungen teilzunehmen, in denen Abu Dhabis Aufstieg zum globalen Finanzzentrum thematisiert wurde. Auf dem Programm standen unter anderem Keynotes, Podiumsdiskussionen, Workshops und Präsentationen.

Einer der Höhepunkte der Eröffnungszeremonie war der inspirierende Vortrag der Investorenlegende Ray Dalio, der sich mit den komplexen Zusammenhängen der sich wandelnden Weltordnung befasste und dabei Erkenntnisse aus seinem jüngsten Buch vorstellte. Die Teilnahme einflussreicher Führungskräfte und prominenter Persönlichkeiten wie Dalio unterstreicht die internationale Bedeutung der ADFW und ihr Ziel, neue Paradigmen in den Bereichen Finanzen und Wirtschaft zu auszuloten.

In seiner Rede bei der Eröffnungszeremonie der ADFW hieß Seine Exzellenz Ahmed Jasim Al Zaabi, Mitglied des Exekutivrats von Abu Dhabi sowie Vorsitzender der ADDED und des ADGM, die Anwesenden in Abu Dhabi, der „Hauptstadt des Kapitals" und dem „Spielplatz der Falken", herzlich willkommen und erläuterte seine Gedanken zu diesem bedeutenden Ereignis: „Die Abu DhabiDhabi Finance Week ist ein Beweis für unser Engagement, Abu Dhabi als globales Finanzzentrum zu positionieren. Die Eröffnungszeremonie war ein bemerkenswerter Auftakt in eine Woche, die ein Programm aufschlussreicher Diskussionen und bedeutsamer Partnerschaften zu werden verspricht Insbesondere das ADEF symbolisiert unser Engagement für die Förderung von Wirtschaftswachstum und Innovation, die mit dem Wandel der Weltordnung und der aufstrebenden Falcon Economy von Abu Dhabi und den VAE im Einklang stehen."