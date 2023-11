Frank Obrist Neues Buch von Jean Pütz ist "Blaupause für eine globale Methanolwirtschaft"

Dubai/Lustenau, Austria (ots) - Vorstellung des Buches "Prosperity and Economic

Growth without Regrets: Climate Rescue Yes - Deindustrialization No" (ISBN

978-3-98674-104-4) anlässlich der COP28



Frank Obrist, Gründer der auf nachhaltige Energiekonzepte fokussierten Obrist

Group, gratuliert dem Wissenschaftsjournalisten Jean Pütz zu seinem neuen Buch

"Wohlstand und Wirtschaftswachstum ohne Reue: Klimarettung ja -

Deindustrialisierung nein" (ISBN 978-3-98674-084-9). Anlässlich der UN Climate

Change Conference COP28 in Dubai wurde die englische Ausgabe mit dem Titel

"Prosperity and Economic Growth Without Regrets: Climate Rescue Yes -

Deindustrialization No" (ISBN 978-3-98674-104-4) herausgebracht. Deutsche und

englische Fassung sind im Verlag der UNO-Denkfabrik Diplomatic Council

erschienen.