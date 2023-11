Gute Aussichten für die wichtigsten Anlageklassen (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Das geopolitische und ökonomische Umfeld dürfte 2024

herausfordernd bleiben. Trotz aller Risiken bietet das Jahr für langfristig

orientierte Anlegerinnen und Anleger aber Chancen, betonten die Experten der

Deutschen Bank in ihrem Kapitalmarktausblick 2024, den sie heute in Frankfurt am

Main vorgestellt haben.



Für Aktien und Anleihen dürfte es der Analyse zufolge ein unter dem Strich gutes

Jahr werden - vorausgesetzt, die geopolitischen Krisen eskalieren nicht und die

Wirtschaft wächst, wenn auch schwach. "Der Gleichlauf der beiden Anlageklassen

könnte noch eine Zeit lang weitergehen: Bis Ende 2024 erwarten wir hohe

einstellige Renditen bei Aktien und Anleihen", erklärt Dr. Ulrich Stephan ,

Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank.