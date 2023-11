Rock Tech und Electra vereinbaren Zusammenarbeit beim Lithium-Recycling in Nordamerika

„Bei Rock Tech denken wir langfristig", betonte Klaus Schmitz, COO von Rock Tech. "Die Entwicklung lokaler Lithium-Kreisläufe ist dafür eine Schlüsselkomponente. Electra ist ein wichtiger Partner, um diese Vision in Ontario und Nordamerika umzusetzen. Unsere Zusammenarbeit erschließt eine weitere Rohstoffquelle und sichert die kontinuierliche und langfristige Versorgung unserer Anlagen mit Lithium. Gemeinsam stellen wir sicher, dass Lithium aus dem Recycling von Altbatterien oder Ausschuss der Batterieherstellung zurückgewonnen, aufbereitet und als batteriefähiges Lithiumprodukt wieder in die Wertschöpfungskette zurückgeführt wird. Ein geschlossener, effizienter und umweltfreundlicher Kreislauf".

„Die Partnerschaft mit Rock Tech, einem führenden Lithium-Unternehmen mit Vorhaben in Europa und Nordamerika, ergänzt unsere Recyclingstrategie. Das von uns recycelte Lithium kann so wieder zu einem Produkt in Batteriequalität aufbereitet werden", sagte Trent Mell, CEO von Electra. "Die Zusammenarbeit ist von entscheidender Bedeutung für uns, damit wir für sämtliche kritischen Mineralien, die wir aus Schwarzmasse zurückgewinnen, einen geschlossenen Kreislauf schaffen. Wir freuen uns, gemeinsam mit Rock Tech eine Batterierecycling-Lösung und einen geschlossenen Wertstoffkreislauf speziell für Lithium anbieten zu können. Wir erwarten, dass durch die Partnerschaft eine zusätzliche Einnahmequelle für Electra entsteht, wir unser Serviceangebot für unsere Kunden verbessern und zukünftiges Wachstum erzeugen."

Toronto, ON, 27 November 2023 – Rock Tech Lithium Inc. (TSX-V: RCK) (OTCQX: RCKTF) (FWB: RJIB) (WKN: A1XF0V) (the "Company" or "Rock Tech") gab heute den Abschluss einer Absichtserklärung mit der Electra Battery Materials Corporation (NASDAQ: ELBM; TSX-V: ELBM) ("Electra") bekannt. Ziel der Partnerschaft ist, Lithiumrezyklate aus Electras Recycling-Betrieb in Ontario zu batteriefähigem Lithium zu verarbeiten. Die Unternehmen werden ihre Kompetenzen bündeln, um einen geschlossenen Lithium-Kreislauf und ein umfassendes Angebot für das nachhaltige Recycling von Batterie-Produktionsausschuss, Altbatterien und Schwarzmasse zu entwickeln.

