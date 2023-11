Filmförderung VAUNET fordert mehr Entschlossenheit bei Einführung neuer und nachhaltiger Förderinstrumente statt Zwangsmaßnahmen

Berlin (ots) - In der letzten Woche wurden weitere Kürzungen im kommenden

Bundeshaushalt ausgerechnet bei der Film- und Serienanreizförderung i. H. v. 30

Mio. EUR bekannt.



Hierzu Daniela Beaujean, Geschäftsführerin des VAUNET: "Die geplanten Kürzungen

vermitteln leider nicht die dringend benötigte Aufbruchstimmung - ganz im

Gegenteil. Was die Branche jetzt braucht, sind klare und ernstzunehmende Signale

der Politik, die Film- und Serienförderung durch wirkungsvolle Anreizmodelle

stärken zu wollen. Bund und Länder sollten ihre Bemühungen intensiveren, ein

effizientes Steueranreizmodell so schnell es geht auf den Weg zu bringen. Nur

dadurch bringen wir den dringend benötigten Schwung in den Markt für europäische

audiovisuelle Produktionen "Made in Germany".