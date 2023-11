Die Deutsche Bank prognostiziert, dass die US-Notenbank die Zinsen im nächsten Jahr stärker senken wird als der Markt erwartet. Die Ökonomen der Bank glauben, dass die US-Wirtschaft in der ersten Hälfte des nächsten Jahres in eine leichte Rezession rutschen wird. Sie prognostizieren Zinssenkungen von 175 Basispunkten für 2024, was den Leitzins auf 3,5 bis 3,75 Prozent senken würde. Aktuell rechnen Händler mit einem Zinsniveau von 4,48 Prozent zum Jahresende 2024. Die Deutsche Bank erwartet zwei Quartale negativen Wirtschaftswachstums in der ersten Jahreshälfte, was die Arbeitslosenquote auf 4,6 Prozent erhöhen würde. Sie rechnen mit der ersten Zinssenkung von 50 Basispunkten im Juni 2024, gefolgt von weiteren Zinssenkungen im Laufe des Jahres. Die US-Wirtschaft hat sich bisher gegen Rezessionsprognosen behauptet, trotz einer Zinserhöhung von 525 Basispunkten seit März 2022.