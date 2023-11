Catering-Neuauftrag für rund 6.000 Tischgäste / Klüh übernimmt gastronomische Vollversorgung bei der HUK COBURG (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Die HUK-COBURG Versicherungsgruppe hat Klüh Catering zum 1.

Januar 2024 mit der Mitarbeiterverpflegung an zwei Standorten an ihrem

Firmensitz in Coburg beauftragt. Der Vertrag hat eine Laufzeit von drei Jahren

und umfasst ein breites Spektrum von gastronomischen Serviceleistungen für rund

6.000 Mitarbeitende.



Das kulinarische Angebot beinhaltet Frühstück und Mittagessen in zwei

Betriebsrestaurants, Zwischenverpflegung und Snacks in drei Cafeterien, Catering

in der Betriebskita "Wuselwald", Konferenzservice sowie Vorstands- und

Eventbewirtung. Klüh setzt dabei auf eine hochwertige Gastronomie mit

Frischküche, Front-Cooking, hauseigenen Backwaren, Barista-Kaffee, Fine Dining

und ganztägiger Konferenzverpflegung.