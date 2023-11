Positive Markenbekanntheit von ORLEN in Deutschland (FOTO)

Elmshorn (ots) - Die Marke ORLEN hinterlässt in den Köpfen der Deutschen einen

bleibenden Eindruck: Rund vier von zehn kennen die Marke ORLEN, und fast ein

Drittel ist der Bezug zum polnischen Multi-Energiekonzern ORLEN S.A. bekannt.



Die ORLEN Deutschland GmbH als Teil der ORLEN Multi-Energie-Gruppe betreibt

derzeit 606 Tankstellen unter den Marken ORLEN und star. Das Unternehmen steht

an sechster Stelle der größten deutschen Tankstellenbetreiber und deckt sechs

Prozent des Marktes ab. Aktuell findet ein umfangreiches Rebranding statt mit

dem Ziel, bis Anfang 2024 rund 100 Stationen in Deutschland unter der Marke

ORLEN zu betreiben. Analog dazu wird derzeit unter dem Motto "Gemeinsam mehr

bewegen" eine ehrgeizige Markenstrategie verfolgt, bei der mittel- bis

langfristig ein Co-Branding von ORLEN und star realisiert werden soll. Die

Stärke der Marke ORLEN auf dem deutschen Markt wurde durch eine in Deutschland

durchgeführte Umfrage mit 1.100 Teilnehmer*innen bestätigt. Demnach kennen 41

Prozent der Befragten die Marke ORLEN.