NEW YORK, 28. Nov. 2023 /PRNewswire/ -- LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke mit der Mission, Menschen zu einem spektakulären, nachhaltigen Lebensstil zu inspirieren, ist stolz darauf, ihre Thanksgiving-Baumpflanzinitiative bekanntgeben zu können, ein Vorhaben, mit dem das Unternehmen unserem Planeten seine Dankbarkeit erweisen will. In Zusammenarbeit mit der führenden gemeinnützigen Wiederaufforstungsorganisation One Tree Planted will LILYSILK 20.000 Bäume in Regionen weltweit anpflanzen, die stark von Entwaldung und Waldbränden betroffen sind.

Diese Initiative folgt auf das erfolgreiche Wiederaufforstungsprojekt von LILYSILK in Pontal do Paranapanema, Bundesstaat São Paulo, Brasilien, wo Anfang dieses Jahres 500 Hektar Land durch Anpflanzung von 15.000 Bäumen renaturiert wurden. Allein in diesem Jahr hat LILYSILK 35.000 Bäume gepflanzt, die der Umwelt und örtlichen Gemeinschaften weltweit zugute kommen.