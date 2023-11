Nachhaltiges Reisen Studiosus beruft Tony Reyhanloo zum Head of Corporate Responsibility

München (ots) - Rundum weltfreundlich: Nachhaltigkeit ist in der

Firmenphilosophie der Unternehmensgruppe Studiosus fest verankert. Alle Reisen

von Studiosus und Marco Polo sind sozial verantwortlich und ökologisch

vertretbar gestaltet. Der Studienreise-Marktführer macht sich für die Einhaltung

der Menschenrechte, für faire Arbeitsbedingungen und den Kinderschutz stark. Die

Treibhausgasemissionen sämtlicher Flüge, Bus-, Bahn- und Bootsfahrten in den

Zielgebieten sowie die Hotelunterkunft inklusive der Verpflegung werden durch

Investitionen in Biogas-Klimaschutzprojekte in Nepal ausgeglichen, die nach dem

Gold-Standard zertifiziert sind. Um sein nachhaltiges Engagement

weiterzuentwickeln, hat Studiosus jetzt Tony Reyhanloo zum Head of Corporate

Responsibility berufen.



Geschäftsführer Peter-Mario Kubsch: "Wir freuen uns wirklich sehr, mit Tony

Reyhanloo einen in allen Fragen der Nachhaltigkeit hoch kompetenten und

engagierten Wegbegleiter jetzt in verantwortlicher Position in unseren Reihen zu

wissen. Die Herausforderungen, gerade im Bereich des Klimaschutzes, werden in

der Touristik in den kommenden Jahren weiter zunehmen und es muss uns in der

Branche insgesamt gelingen, die positiven Einflüsse des Reisens den

unzweifelhaft belastenden Faktoren noch deutlicher gegenüberzustellen". Tony

Reyhanloo erklärt: "Die ausgeprägte Nachhaltigkeitsvision von Studiosus ist

beeindruckend, Leitbild und Werte werden hier gelebt. Ich bin glücklich und

stolz, jetzt ein Teil davon zu sein und die Nachhaltigkeit vorwärtszutreiben".

Besonders am Herzen liegen ihm die Themen soziale Verantwortung in der

Lieferkette und der Dialog in den Destinationen. Er vertritt Studiosus künftig

auch im Vorstand des "Roundtable Human Rights in Tourism", der sich für faire

Arbeitsbedingungen weltweit einsetzt und zu dessen Gründungsmitgliedern

Studiosus zählt.