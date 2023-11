Mineralölbranche will Molekülwende / Jahres-Pressekonferenz von en2x Transformation fehlt notwendige Dynamik

Berlin (ots) - Die Mineralölwirtschaft arbeitet hierzulande an ihrer

Transformation: weg von fossilen und hin zu erneuerbaren Produkten. Neben

Ladeninfrastruktur für E-Fahrzeuge soll auch in Biofuels sowie CO2-neutralen

Wasserstoff und dessen Folgeprodukte investiert werden. Doch dafür sind noch

zahlreiche Hürden zu überwinden. Umso wichtiger sei es, gemeinsam mit der

Politik neben der Stromwende nun schnell auch eine Molekülwende in Gang zu

setzen.



"Die Transformation der Branche nimmt Gestalt an. Wir befinden uns auf dem Weg

zu neuen Produkten und neuen Geschäftsmodellen", betonte Felix Faber,

Vorstandvorsitzender en2x - Wirtschaftsverband Fuels und Energie, bei der

Jahrespressekonferenz des Verbandes. Doch bei der Umsetzung seien noch

zahlreiche Hürden zu überwinden. Handlungsbedarf gebe es insbesondere bei der

Akzeptanz grüner Moleküle in vielen Anwendungen als Energieträger und beim

Aufbau neuer globaler Märkte.