Motorola Solutions stellt neue LTE-fähige Bodycam V500 vor / Die neue V500 bietet Live-Streaming von Videomaterial und Standortinformationen für mehr Sicherheit und Effizienz im Einsatz (FOTO)

Chicago (ots) - Motorola Solutions (http://www.motorolasolutions.de/) stellt

heute seine neue LTE-fähige Bodycam V500 (https://www.motorolasolutions.com/en_x

u/video-security-access-control/body-worn-cameras/v500.html) vor, die neueste

Ergänzung seines mobilen Video-Portfolios, die Einsatzkräften die Möglichkeit

bietet, Videos und Standortdaten live zu teilen und an die Leitstelle zu

übermitteln. So erhalten Einsatzleiter ein genaues Lagebild und können schnell

und effizient reagieren und gegebenenfalls Verstärkung schicken. Nach Beendigung

eines Einsatzes optimiert die V500 Arbeitsabläufe, indem Video-Material direkt

beweissicher gespeichert, Arbeitsabläufe optimiert und die Verwaltung der

Kameras vereinfacht wird.



"Einsatzkräfte sind mit Situationen konfrontiert, in denen sie sich voll und

ganz auf den Einsatzort konzentrieren müssen", sagt Jeremiah Nelson, Corporate

Vice President, Response, Reporting & Evidence bei Motorola Solutions. "Mit der

V500 haben Mitarbeiter in der Leitstellen einen klaren Überblick über das

Geschehen und können nicht nur die richtige Hilfe schicken, sondern auch

kritische Ereignisse aufzeichnen. Neben den Einsatzkräften und der Leitstelle

profitieren aber auch die Bereiche IT und Beweissicherung von der

LTE-Konnektivität, indem sie Zugriff auf das Filmmaterial haben, sobald es

aufgezeichnet wurde, und Kameras von überall aus verwalten können."